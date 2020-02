RIFORMA PENSIONI/ Il rischio più grave con Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RAGAZZINI

Secondo Piero Ragazzini, in tema di riforma pensioni “il rischio più grave è che si crei una nuova ingiustizia tra coloro che hanno potuto usufruire dell’opportunità rappresentata da quota 100 per andare in pensione in modo un po’ più flessibile, rispetto a quelli che, maturando i requisiti dopo il 2021, ricadrebbero interamente nelle rigidità delle regole Fornero. Accanto a ciò non è da escludere che possano crearsi nuovamente situazioni critiche come avvenne anni fa per gli ‘esodati’”. Intervistato da interris.it, il nuovo Segretario generale della Fnp-Cisl evidenzia che “il governo non può pensare di anticipare” la fine di Quota 100 “al 31 dicembre di quest’anno, creando ulteriori problemi a chi ha già deciso di andare in pensione con questa norma. Quindi quota 100 deve arrivare alla sua naturale scadenza del 2021”.

LE PROPOSTE DELLA CISL

Ragazzini ribadisce quindi le proposte della Cisl in tema di riforma pensioni: flessibilità a 62 anni “senza ricalcolo contributivo e, in alternativa, con 41 anni di contributi senza limiti di età, oltre alla stabilizzazione dell’Ape sociale. In più, bisogna tutelare le donne e quindi secondo noi, consentire di andare in pensione con un anticipo di 12 mesi per figlio”. Il sindacalista ricorda anche la necessità di istituire una pensione di garanzia per i giovani, di rilanciare la previdenza complementare e di pensare anche a chi è già in quiescenza con la reintroduzione della rivalutazione piena degli assegni, “restituendo subito a tutti i pensionati quanto perduto in questi anni”.

