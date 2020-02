RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e la deadline di settembre (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Le parole di Roberto Gualtieri sulla riforma pensioni con Quota 100 sono state apprezzate da Roberto Ghiselli. Secondo il Segretario confederale della Cgil è infatti “importante che il ministro Gualtieri abbia definitivamente tolto dalla discussione l’anticipo della fine di Quota 100, dalla cui gestione comunque, visto il limitato numero di prestazioni che saranno erogate rispetto alle previsioni, emergeranno rilevanti risparmi di spesa”. Secondo il sindacalista, tali risparmi “potranno concorrere a sostenere una vera e strutturale riforma previdenziale che dovrà essere basata sulla flessibilità in uscita da 62 anni, o con 41 anni di contributi, e che affronti i temi dei giovani e del lavoro discontinuo, delle donne, dei lavori gravosi, che risolva definitivamente il problema esodati e affronti la questione dell’aumento delle pensioni in essere, in particolare quelle medie e basse”.

LA DEADLINE DI SETTEMBRE

Resta da capire se il Governo accoglierà tutte queste istanze che i sindacati, in modo unitario, hanno presentato. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, sarà con il Def, ad aprile, che si riuscirà a capire meglio cosa intende fare l’esecutivo, anche se la scelta definitiva potrebbe “essere rimandata all’altra scadenza cerchiata in rosso da Palazzo Chigi, Mef e dagli stessi partiti su cui poggia l’esecutivo: il 27 settembre, quando dovrà essere messa nero su bianco la Nota di aggiornamento al Def, su cui modellare poi il Dbp da inviare a Bruxelles e costruire la manovra 2021 da trasmettere al Parlamento”.

