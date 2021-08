RIFORMA PENSIONI/ Il segnale atteso dal Cods su Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ARMILIATO

In un post sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, l’amministratrice Orietta Armiliato torna a parlare di una proposta di riforma pensioni che il Cods porta avanti da tempo: una proroga di Opzione donna che non sia ripetutamente annuale com’è avvenuto negli anni passati e come potrebbe avvenire in occasione della prossima Legge di bilancio, in modo da dare più certezze alle italiane. “Più discuto, propongo, sostengo, supporto e mi confronto, più mi rendo conto che prorogare una misura pensionistica come quella dell’Opzione Donna per un periodo di più ampio respiro che non può essere chiaramente un solo anno, così come il dare la possibilità di accedere a quella misura cumulando gratuitamente i contributi che sono stati versati in casse diverse come avviene per tutti gli altri lavoratori, così come riconoscere il lavoro di cura domestico ordinario, sarebbero davvero importanti segnali da parte di Tutti”, è l’incipit del post.

I SEGNALI IMPORTANTI SU OPZIONE DONNA

Armiliato aggiunge che “sarebbero senza meno significativi segni rispetto alla volontà dichiarata dai più, di voler ripristinare quei concetti di equità e rispetto per le donne dei quali si parla da anni e anni, ma, soprattutto, si percepirebbe la reale presa di coscienza delle condizioni complesse nelle quali si trovano le Donne. Così, finalmente, si restituirebbe la giusta dignità al lavoro svolto dalle stesse sia in casa sia fuori casa giacché debbono sopperire per cultura e consuetudine alle mille scompostezze e carenze create e sostenute dal sistema e di cui le Donne si fanno carico ogni giorno, tutti i santi giorni”. L’amministratrice del Cods ricorda quindi un’altra istanza importante: fare in modo che il cumulo contributivo gratuito si possa utilizzare anche per accedere a Opzione donna, così oggi non consentita.

