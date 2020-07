RIFORMA PENSIONI/ Il sito dell’Inps dice addio al Pin (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ PER IL SITO INPS

Novità in arrivo per gli utenti del sito Inps. Come scrive pensionioggi.it, infatti, dal prossimo 1° ottobre non verrà più rilasciato il Pin per accedere all’area riservata del portale. L’Inps, infatti, con una circolare recente ha spiegato che passerà all’utilizzo dello Spid. “Gli utenti potranno continuare ad utilizzare i Pin già in loro in possesso sino al termine di una fase di sperimentazione (la cui durata non è ancora stata fissata) oltre la quale l’accesso ai servizi Inps non sarà più possibile tramite Pin”. Dunque bisognerà attrezzarsi per richiedere lo Spid ed eseguire una nuova procedura di accesso al sito dell’Inps con modalità e tempistiche che verrano specificate più avanti.

LE NOTIZIE SULL’INPS

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, intanto, rispondendo alla domanda di un lettore del sito di Repubblica all’esperto pensioni ricorda che “nelle gestioni Inps non è possibile richiedere ed ottenere alcun rimborso della contribuzione” che è stata effettuata nel corso degli anni. Un fatto di cui occorre sempre tenere conto. Il sito di Iposa, invece, evidenzia che l’Inps, tramite il messaggio n. 2873 del 20 luglio fornisce indicazioni per la procedura di erogazione di assegno straordinario per accompagnamento alla pensione, il cui importo l’ente esodante può verificare direttamente sul sito dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, sul quale “il totale indicato riporta l’importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti”.



