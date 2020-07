RIFORMA PENSIONI/ Durigon: ampliare Quota 100 al posto dei bonus (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon torna a difendere Quota 100, ricordando che “ha mandato in pensione 300.000 persone. Ha restituito liberà a quei lavoratori che la Legge Fornero aveva messo in gabbia, imponendo, dalla sera alla mattina, da uno a cinque anni di lavoro in più. È una riforma di cui vado molto orgoglioso perché aiuta i giovani a trovare una collocazione”. Intervistato dalla Verità, l’ex sottosegretario al Lavoro evidenzia che “se confrontiamo il tasso di disoccupazione giovanile precedente alla riforma con quello successivo vediamo che si è passati dal 32,5% al 23,5% con un Pil che l’anno scorso era dello zero virgola”. Dunque, la misura di riforma pensioni del Governo Conte-1 “ha consentito il tanto atteso ricambio generazionale, specialmente in alcuni settori, ricordo ad esempio le ultime assunzioni nella scuola”.

LA CONFERMA DI QUOTA 41

Il Senatore della Lega spiega anche che resta valido il progetto del Carroccio di varare Quota 41, perché “bisogna far uscire chi ha iniziato a lavorare molto giovane. Ed è quanto faremo una volta tornati al Governo, ma ci avrebbe dovuto pensare Conte”, considerando che in ogni caso i soldi per questa misura “ci sono, eccome. Solo che il Governo ha scelto la strada dell’assistenzialismo. È una politica miope e i danni si faranno vedere”. Dal suo punto di vista sarebbe stato meglio ampliare Quota 100, che avrebbe creato posti di lavoro per i giovani, piuttosto che puntare sui bonus come quello babysitter per cui sono stati stanziati più fondi rispetto alle domande.



