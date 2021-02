RIFORMA PENSIONI/ Il vantaggio non solo fiscale dei fondi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’IMPORTANZA DEI FONDI

In un articolo pubblicato su viverefermo.it, viene ricordata l’importanza della previdenza complementare, soprattutto alla luce del fatto che nei prossimi anni l’importo degli assegni che verranno liquidati andrà diminuendo. Secondo il consulente patrimoniale Massimo Formentini, è bene considerare i fondi pensioni, anche perché con i benefici fiscali risultano convenienti rispetto ad altre forme di risparmio in vista della vecchiaia che un tempo erano più utilizzate, come i titoli di stato piuttosto che le rendite derivanti da affitti di appartamenti di proprietà. Tuttavia appare fuorviante presentare i fondi “sempre e comunque come un veicolo di risparmio fiscale e non come uno strumento fondamentale per farsi seriamente una pensione integrativa”.

I VANTAGGI NON SOLO FISCALI

A Formentini, quindi, “piace molto l’idea, che quando si mette i soldi in un fondo pensione, il risultato della mia scelta la vedrò, a parte una serie di casi che ora tralascio, solo quando andrò in pensione. Ritengo che il fondo pensione sia l’unico strumento pensato e costruito per soddisfare una sola esigenza. Voglio aggiungere un bonifico mensile alla mia pensione? Lui lo fa. È questo il motivo che me lo fa piacere molto”. Ovviamente è meglio iniziare in giovane ad accantonare somme in vista della pensione. Più che misure di riforma pensioni, in questo caso il consulente patrimoniale si dice certo che “un’attenta sensibilizzazione rivolta ai giovani, in merito all’integrazione pensionistica, possa creare una generazione sempre più consapevole del proprio futuro”.



