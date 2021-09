RIFORMA PENSIONI/ Il vincolo che servirebbe per il post-Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PALMA

In un articolo pubblicato su Linkiesta, Carmelo Palma spiega che Quota 100 “è stato il mezzo giusto per un fine sbagliato, quello di una discriminazione di genere e di classe a vantaggio dei lavoratori dipendenti, in larghissima misura maschi e con una carriera contributiva regolare”. Dal suo punto di vista, “i vari sequel di quota 100 che sono stati ipotizzati – quota 41, quota 102 e così enumerando – costano tutti svariati miliardi in più rispetto al tanto e troppo che già si spende e si spenderà in pensioni. Dalla Cgil a Fratelli d’Italia non c’è chi non chieda di evitare lo scalone, cioè l’immediato ritorno ai requisiti della Legge Fornero. E non c’è nessuno che non metta in conto come dovuto un ulteriore aggravamento del deficit previdenziale”.

IL VINCOLO PER IL POST-QUOTA 100

Per questo motivo, Quota 100 per Palma “costituisce, come per certi versi la vicenda surreale dell’ex Alitalia, il banco di prova più complicato e significativo della responsabilità dell’esecutivo” e se in tema di riforma delle pensioni “non fosse possibile per le pressioni parlamentari tornare semplicemente alla legge Fornero – usando come strumento di emergenza l’Ape sociale e come strumento di flessibilizzazione l’Ape volontaria – sarebbe auspicabile che alla discussione fosse comunque posto un vincolo, per così dire, costituzionale”, ovvero “la necessità di trovare risorse per qualunque misura transitoria e sostitutiva di quota 100 all’interno della spesa previdenziale, senza aumentarne l’onere per il bilancio pubblico e soprattutto per le generazioni future”.

