RIFORMA PENSIONI/ In Italia più pensioni che occupati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DELLA CGIA DI MESTRE

A maggio il numero di pensioni erogate ha superato quello degli italiani occupati. È quanto fa sapere l’Ufficio studi della Cgia di Mestre, secondo cui, considerando che al 1° gennaio 2019 il numero di pensioni erogate ammontava a 22,78 milioni e che l’introduzione della misura di riforma pensioni nota come Quota 100 ha portato ad accrescere tale cifra di almeno 220.000 unità, “possiamo affermare con una elevata dose di sicurezza che gli assegni stanziati alle persone in quiescenza sono attualmente superiori al numero di occupati presenti nel Paese”. Anche perché “nello scorso mese di maggio coloro che avevano un impiego lavorativo sono scesi a 22,77 milioni di unità”.

LE PAROLE DI ZABEO

Secondo le stime della Cgia, “tutte le otto regioni del Sud presentano un numero di pensioni superiore a quello degli occupati”, mentre al Nord tale situazione è presente solo in Liguria. Secondo il coordinatore dell’Ufficio studi Paolo Zabeo, a livello nazionale complessivo “il sorpasso è avvenuto in questi ultimi mesi. Dopo l’esplosione del Covid, infatti, è seguito un calo dei lavoratori attivi. Con più pensioni che impiegati, operai e autonomi, in futuro non sarà facile garantire la sostenibilità della spesa previdenziale che attualmente supera i 293 miliardi di euro all’anno, pari al 16,6 per cento del Pil. Con culle vuote e un’età media della popolazione sempre più elevata, nei prossimi decenni avremo una società meno innovativa, meno dinamica e con un livello e una qualità dei consumi interni in costante diminuzione”.



