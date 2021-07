RIFORMA PENSIONI/ Inpgi ancora in attesa di una soluzione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I PROVVEDIMENTI PER L’INPGI

Si apre uno spiraglio per mettere in sicurezza l’Inpgi. Come spiega la Presidente dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Marina Macelloni, “l’istituzione di una commissione tecnica che affronti i nodi della crisi strutturale dell’Inpgi è una buona notizia e noi siamo pronti a confrontarci con tutti gli attori del sistema in qualunque momento, tenuto conto della rilevanza istituzionale dell’attività che l’Inpgi svolge nel panorama della previdenza italiana”. Con un emendamento al Decreto sostegni-bis è stato inoltre rinviato al 31 dicembre l’eventuale commissariamento dell’Inpgi. Macelloni si è detta anche certa “che la commissione troverà le soluzioni più adeguate a tutelare il sistema di welfare dei giornalisti italiani e a garantire il rafforzamento economico dell’intero settore”.

LE POSSIBILI SOLUZIONI AL DISSESTO

Secondo Enzo Ghionni, “la soluzione del dissesto dell’Inpgi, perché di questo si deve parlare è duplice. O aumentare la platea degli iscritti, facendo entrare i comunicatori, un’ampia e variegata platea con molti iscritti attivi e pochi pensionati, o far rientrare l’Inpgi nel mare magnum dell’Inps, in modo che il disavanzo dei suoi conti venga annacquato da numeri enormi. In ambedue le ipotesi sarà lo Stato a doversi fare carico di una situazione che per ragioni costituzionali in uno Stato di diritto deve essere sostenuta”. Nel suo intervento pubblicato su editoria.tv si legge anche che “ci sarebbe, anche una terza strada, che è quella di una vera riforma dell’editoria che unisca pluralismo e industria culturale e che provi ad introdurre strumenti per sostenere in maniera equilibrata un settore stremato dalla competizione con gli over the top”.

