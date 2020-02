RIFORMA PENSIONI/ La battaglia ancora viva sui vitalizi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA MANIFESTAZIONE M5S

“Abbiamo riempito Piazza Santi Apostoli, abbiamo occupato pacificamente anche le strade intorno per dire forte e chiaro #MaiPiùVitalizi”. Così dal blog delle stelle, il Movimento 5 Stelle parla della manifestazione tenutasi a Roma sabato per difendere la riforma della pensioni degli ex parlamentari. “Non è un ritorno alle origini, come qualcuno ha scritto o detto, noi non siamo mai cambiati e lottiamo ogni giorno contro soprusi, privilegi, disuguaglianze”, spiegano i pentastellati, evidenziando che “sono i vitalizi che provano a tornare, o meglio c’è una casta di irriducibili che con quasi 2000 ricorsi presentati alla Camera e al Senato vuole tornare a godere di pensioni super dorate a spese dei cittadini”.

LE PAROLE DI BECHIS

Sul tema Franco Bechis, sul Tempo, spiega di essere d’accordo con M5s, anche se non avrebbe messo alcun tetto al vitalizio. “Perché se deve essere rapportato ai contributi versati e il parlamentare ha svolto questa funzione per 45 anni andando in pensione assai tardi, non c’è motivo per non dargli il vitalizio calcolato sui contributi versati anche se l’importo dovesse essere molto alto”. Il giornalista evidenzia che “oltretutto anche oggi non è vero che i parlamentari hanno lo stesso trattamento di tutti gli altri italiani. Con 4 anni e 6 mesi di lavoro loro hanno diritto ad una pensione contributiva di circa mille euro netti a partire dal 65° anno di età. Con 9 anni di lavoro hanno oltre 2 mila euro netti al mese a partire dal 60° anno di età. C’è qualche altro italiano che ha le stesse condizioni pensionistiche? No. Quindi i privilegi, sia pure ridotti rispetto al passato, esistono ancora oggi”.

