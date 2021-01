RIFORMA PENSIONI/ Damiano e la flessibilità con penalizzazioni (ma non per tutti)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

In un’intervista a puntosicuro.it, Cesare Damiano torna a parlare della sua proposta di riforma pensioni basata su una flessibilità che privilegi “coloro che svolgono lavori usuranti, gravosi, esposti al rischio pandemie o che sono disoccupati o a rischio disoccupazione. La soglia di partenza può essere quella dei 63 anni, già adottata con l’Ape Sociale, con un range di contributi compreso tra i 30 e i 36 anni. Vanno privilegiati nel senso che queste categorie a rischio non debbono subire penalizzazioni: per gli altri si può prevedere un 2-3% di penalizzazione per ogni anno di anticipo”. Per l’ex ministro del Lavoro, una proposta del genere “può contribuire a battere la resistenza di coloro che si oppongono a questa riforma per via dei costi da sostenere: sono gli strenui difensori della legge Monti-Fornero che temono ancora i diktat europei”.

LA FLESSIBILITÀ CON PENALIZZAZIONI (MA NON PER TUTTI)

Per il consigliere dell’Inail, una flessibilità di questo tipo può “aiutare il collocamento in pensione dei lavoratori più anziani senza dover ricorrere, in questa situazione di grave crisi economica, agli ammortizzatori sociali o, peggio ancora, alle indennità di licenziamento. In questo modo si interviene sull’invecchiamento della forza lavoro e sul ricambio generazionale e si aiutano le imprese e i lavoratori. Si tratta di una misura estremamente moderna, perché rendere più flessibile il sistema previdenziale è allineato al progressivo ingresso delle giovani generazioni nel metodo di calcolo contributivo, che supera il precedente modello retributivo”.



