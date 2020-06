RIFORMA PENSIONI/ La diminuzione in arrivo per gli assegni futuri (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO

In tema di riforma pensioni va segnalata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero del Lavoro che rivede al ribasso i coefficienti di trasformazione del montante contributivo validi per il 2021 e il 2022. Come ricorda Italia Oggi, si tratta della quinta revisione dal 2009, anno in cui è stata introdotta, e tutte sono state negative. Il che vuol dire che le future pensioni calcolate con il sistema contributivo saranno più basse di quanto lo sarebbero se liquidate oggi con la stessa base di contributi versati. Il Messaggero spiega che “la variazione demografica, che non era stata sufficiente a far scattare un incremento del requisito di età per la pensione di vecchiaia (rimasto a 67 anni), ha invece prodotto una variazione limitata dei parametri usati per la trasformazione in rendita del montante contributivo accumulato dai pensionandi”.

GLI EFFETTI PER LE PENSIONI FUTURE

In pratica, “coloro che lasceranno il lavoro a partire dal prossimo anno avranno, a parità di età, una quota contributiva della pensione leggermente inferiore a quella di chi si è ritirato quest’anno: l’impatto è minimo per chi ha il retributivo fino al 2011, più visibile per chi ricade nel ‘misto’ o nel sistema contributivo puro”. Pensionioggi.it fa un esempio pratico. “un montante contributivo di 300mila euro al 31.12.2020 vale in pensione 14.370 euro all’età di 62 anni; dal 2021 il medesimo montante alla stessa età vale 60 euro in meno; all’età di 67 anni la differenza è di 87 euro in meno”. Come sottolinea Italia Oggi, “scappatoie da questa tagliola non ci sono, se non quella di lavorare di più”, così da aumentare la propria base contributiva.



