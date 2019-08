RIFORMA PENSIONI/ La discriminazione con assegni di cittadinanza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INIZIATIVA DELLA CIA

Prosegue l’iniziativa sul territorio portata avanti dalla Confederazione italiana agricoltori, con lo scopo di sollecitare i prefetti sulla richiesta di riforma pensioni riguardante in particolare l’aumento delle minime. I rappresentanti della Cia di Verona hanno quindi incontrato il Prefetto della città scaligera Donato Carfagna. Secondo quanto riporta veronasera.it, Laura Ferrin, Presidente dell’Associazione nazionale pensionati aderente alla Cia di Verona, ha spiegato che “la nuova disciplina di indicizzazione delle pensioni penalizza i pensionati perché adotta un sistema che non tiene conto dei reali consumi degli anziani. Le risorse perse con il blocco dell’indicizzazione non saranno mai recuperate dai pensionati”.

LA DISCRIMINAZIONE CON LA PDC

Ferrin ha anche ricordato che a essere particolarmente penalizzate sono le donne, che avendo avuto una carriera lavorativa spesso discontinua, hanno assegni di importo più basso. “Per di più, il recente provvedimento del Governo in materia di pensione di cittadinanza non solo non risolve il problema delle pensioni minime, ma prefigura situazioni di discriminazione e ulteriori diseguaglianze”, ha aggiunto. Il Presidente della Cia di Verona, Andrea Lavagnoli, ha quindi evidenziato l’importanza di “rivedere l’impianto normativo di indicizzazione delle pensioni, aumentando, progressivamente, tutte le pensioni minime almeno al 40% del reddito medio nazionale e istituendo per i nuovi pensionati una pensione di base di importo pari al 40% del reddito medio nazionale, come previsto dalla Carta sociale europea, a cui aggiungere la pensione Inps calcolata interamente con il sistema contributivo”.

