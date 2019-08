RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il problema con l’addio degli statali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA CAMPAGNA CGIL

La Cgil ha deciso di lanciare una campagna d’ascolto e di informazione nei luoghi di lavoro e sul territorio con lo slogan “Il lavoro si fa strada”, campagna nella quale si affronta anche il tema della riforma pensioni, considerato l’impegno dei sindacati su questo fronte. Il sito di Rassegna sindacale spiega che nella provincia di Barletta-Andria-Trani la campagna ha già preso il via, con la presentazione in particolare della “piattaforma di rivendicazioni messa a punto dalla Cgil Puglia sintetizzata in un documento che parte dall’analisi della situazione e arriva a illustrare le proposte del sindacato su lavoro, diritti, sviluppo, ambiente, welfare, fisco, mezzogiorno, autonomia rafforzata, istruzione e conoscenza, pensioni, immigrazione”.

LE PAROLE DI D’ALBERTO

Biagio D’Alberto, Segretario generale della Cgil della provincia di Barletta-Andria-Trani, durante un’assemblea che si è svolta all’ospedale di Trani San Nicola Pellegrino (cui ha partecipato anche Liana Abbascià, Segretaria generale della Fp-Cgil Bat), ha parlato anche di Quota 100, ricordando che nelle “prossime settimane andranno via dalla pubblica amministrazione circa 500 mila persone e lo Stato non è in grado al momento di rimpiazzarle tutte continuando a garantire l’esistente. Abbiamo bisogno invece non solo di mantenere quello che già c’è ma di accrescere le dotazioni organiche di molti uffici ormai svuotati. È chiaro che in questo scenario la Cgil non può che non essere in campo e con il lavoro si fa strada facciamo proprio questo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA