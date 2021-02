RIFORMA PENSIONI/ La diversa speranza di vita da considerare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE DIVERSE SPERANZE DI VITA

In un articolo pubblicato su collettiva.it viene ricordato che “svariati studi scientifici dimostrano un fatto in realtà intuitivo e ovvio: la speranza di vita dei lavoratori è diversa a seconda delle mansioni svolte e dell’inquadramento, nonché delle condizioni generali di base (istruzione, livello di reddito, ecc.)”. Per esempio, “esiste un gap tra speranza di vita di un dirigente e un operaio di circa 3 anni, mentre tra impiegati e operai il gap negli anni scorsi era di 2,2 anni, ora è arrivato a 2,9 anni. La speranza di vita dei pensionati a 67 anni risulta doppia per i lavoratori più ricchi rispetto a quelli del quintile più povero della popolazione”.

LE PAROLE DI EZIO CIGNA (CGIL)

Nell’articolo si menziona anche l’istituzione di una commissione tecnica che ha il compito proprio di studiare “il problema dei lavori gravosi e delle diseguaglianze nel sistema previdenziale che oggi fissa un’aspettativa di vita uguale per tutti a prescindere dal lavoro svolto durante la carriera professionale”. Come noto, la commissione si è insediata con il Governo Conte-2 e si spera possa fornire utili indicazioni per le prossime misure di riforma pensioni. “Il sistema previdenziale italiano attualmente, per effetto della diversa speranza di vita, è fortemente regressivo, e lo sarà ancor di più in futuro con il contributivo pieno. Occorre costruire un sistema equo, non puramente attuariale, ma che tenga conto delle diversità delle condizioni e dei percorsi lavorativi”, sono le parole di Ezio Cigna, responsabile previdenza della Cgil nazionale, riportate nell’articolo.



