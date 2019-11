RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 prerogativa per maschi del Nord (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CAZZOLA

Analizzando i dati diffusi recentemente dall’Inps riguardo i nuovi assegni erogati dall’inizio dell’anno, Giuliano Cazzola trova la conferma di come, grazie anche alle ultime misure di riforma pensioni, “il pensionamento anticipato finisce per essere (e rimanere) una prerogativa dei lavoratori maschi occupati e residenti al Nord”. In un intervento su firstonline.info, l’ex vicepresidente della commissione Lavoro della Camera osserva che “quello che, con un termine da cavernicoli, viene definito ‘tasso di mascolinità’ delle pensioni nel caso in esame è assai evidente. Perché le donne si avvalgono in prevalenza della vecchiaia, mentre gli uomini si affollano presso i trattamenti anticipati”.

L’ETÀ MEDIA DI PENSIONAMENTO

Per Cazzola, “non c’è nessuna trappola normativa: è una conseguenza prodotta dalla realtà sociale. Le donne, in generale nel settore privato, non sono in grado – per tanti motivi assolutamente comprensibili – di accumulare un’anzianità contributiva superiore ai 40 anni e quindi sono indotte ad avvalersi del requisito di 20 anni, sufficienti – all’età di 67 anni – per ottenere la pensione”. In un altro intervento, pubblicato su startmag.it, Cazzola si concentra invece sull’aumento dell’età media effettiva dei nuovi percettori di assegni di “anzianità/anticipate”, passato da 60,7 a 62,2 anni (con 62,6 anni per gli uomini e 61,2 per le donne). Una conseguenza anche dei requisiti di Quota 100, che richiedono, come ben noto, almeno 64 anni di età (oltre ai 38 di contributi) per accedere alla quiescenza.

