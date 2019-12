RIFORMA PENSIONI/ La mozione per l’equità generazionale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA TRASCURATO

Si è parlato molto negli ultimi mesi, e si continua a farlo, della riforma pensioni con Quota 100, trascurando così “i problemi che le disuguaglianze fra le generazioni possono generare nel medio lungo termine per la sostenibilità del sistema pensionistico”. È quanto evidenziano i consiglieri comunali di minoranza di Mondovì Stefano Tarolli (Mondovì a Colori) e Paolo Magnino (Pd), che, come spiega targatocn.it, hanno presentato una mozione per “l’introduzione del principio di equità generazionale nelle politiche pubbliche”. I due consiglieri, nel documento, spiegano che “il sistema pensionistico italiano è fondato sul principio che chi lavora oggi paga attraverso i contributi la pensione a chi ne ha maturato il diritto. Perciò sarebbe particolarmente urgente intervenire sul problema della disoccupazione giovanile”.

L’ESEMPIO DELLA TOSCANA

I due ricordano che in Toscana è stata creata “la piattaforma di politiche ‘GiovaniSì’, con l’intento di favorire il processo di transizione dei giovani verso l’autonomia, attraverso il potenziamento e la promozione delle opportunità legate al diritto allo studio e alla formazione, il sostegno all’occupazione giovanile, alla crescita professionale e personale dei giovani, alle facilitazioni per l’avvio di start up innovative”. Quindi Tarolli e Magnino esortano l’amministrazione comunale “a inoltrare la proposta di mozione al Presidente della Regione Piemonte e all’assessore competente, affinché venga dedicata maggior attenzione alle disuguaglianze generazionali, anche nella futura progettazione per i fondi europei sull’esempio di quanto fatto dalla Regione Toscana”.

