RIFORMA PENSIONI/ La novità per gli iscritti alla Cassa Forense (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ PER LA CASSA FORENSE

Come spiega Adnkronos, è in arrivo una novità importante per gli iscritti alla Cassa Forense, che da lunedì 10 gennaio “potranno inoltrare la domanda di pensione direttamente via internet, utilizzando in via esclusiva il portale istituzionale. Una soluzione rapida ed efficace a disposizione dei colleghi – che potranno continuare a seguire anche la via tradizionale – per avvicinare Cassa Forense agli iscritti ed eliminare almeno in parte tutte quelle procedure burocratiche che finora hanno reso più complicato un passaggio delicato come questo”. L’ente previdenziale degli avvocati specifica che presto altri adempimenti burocratici si potranno effettuare online. “L’obiettivo è di realizzare la procedura on line per tutte le prestazioni previdenziali attualmente disponibili nei formati cartacei dell’area modulistica del sito”.

LA SENTENZA PER I PENSIONATI INPGI

Restando nel campo delle casse previdenziali dei professionisti, aostacronaca.it ricorda che “anche i giornalisti con pensioni di anzianità e prepensionati Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani) potranno cumulare senza alcun limite la pensione con i redditi di lavoro allo stesso modo dei loro colleghi titolari di pensioni di vecchiaia. Lo ha deciso definitivamente la Cassazione che ha disapplicato l’art. 15 del Regolamento dell’ente di previdenza. La Cassazione torna a ribadire, con la sentenza n. 33144/2021, il principio secondo il quale le pensioni di anzianità erogate dall’Inpgi sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo”.

