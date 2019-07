RIFORMA PENSIONI/ La Pdl su Opzione donna e lavori di cura (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PDL MURELLI

In tema di riforma pensioni va registrata l’assegnazione alla commissione Lavoro della Camera della Proposta di legge, a prima firma di Elena Murelli, deputata della Lega, riguardante, tra le altre cose, l’introduzione di un riconoscimento, ai fini previdenziali, dei lavori di cura svolti dalle donne e la proroga di Opzione donna. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna social, ha riportato le dichiarazioni in merito di Domenico Cosentino, Presidente del Patronato Inapi: “Bene così, riscontriamo con piacere nella proposta di legge a prima firma Elena Murelli passi avanti importanti verso una giusta previdenza che tenga conto delle maggiori difficoltà delle donne nel raggiungere la quiescenza, era ora che ci si rendesse conto che le donne sono in credito”.

IL COMMENTO DI COSENTINO

“Ora si proceda in questa direzione valorizzando il lavoro di cura fatto a titolo gratuito da quelle lavoratrici che sono multitask e che spesso si sostituiscono, dopo il lavoro, ad un welfare italiano ancora troppo assente. Tutto quel lavoro in più fatto ‘dietro le quinte’ che assicura il benessere della famiglia, venga finalmente riconosciuto anche ai fini previdenziali con misure che non siano a ‘scadenza come il latte’, ma che valgano per le donne di oggi e di domani”, prosegue il post di Orietta Armiliato, che certamente non farà mancare degli aggiornamenti sul tema, a partire da quando la Pdl Murelli verrà calendarizzata tra i lavori della commissione Lavoro della Camera, in modo che possa andare avanti nel suo iter che potrebbe arrivare fino al voto in aula.

