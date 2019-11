RIFORMA PENSIONI/ La proposta 60 anni di età o 40 di contributi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’INCONTRO DELLA CGIL

A Lucca la Cgil, ha in programma un incontro, nella giornata di oggi, per “costruire un movimento dal basso per una vera riforma delle pensioni che permetta di recuperare il potere d’acquisto, stimato nel 30 per cento, perso negli ultimi 15 anni”. Come spiega luccaindiretta.it, infatti, il sindacato evidenzia che “nell’ultima finanziaria il governo prevede un incremento delle pensioni fino a 2.000 euro lordi (circa 1.600 netti) di 6 euro l’anno, una vera vergogna: noi non ci stiamo e proponiamo di organizzare un movimento dal basso per incrementare notevolmente le pensioni medio basse”. Per la Cgil, “quello che da subito bisognerebbe fare è una vera riforma delle pensioni con la cancellazione delle ‘dannate’ leggi che hanno portato molti pensionati alla miseria attraverso interventi tesi ad incrementando tutte le pensione medie basse”.

LE PROPOSTE DEL SINDACATO

Inoltre, bisognerebbe “riportare tutto il sistema pensionistico al retributivo per garantire ai giovani una futura pensione dignitosa; stabilire la possibilità di andare in pensione a 60 anni di età o con 40 anni di contributi; dividere la previdenza a carico dell’Inps, con l’assistenza che deve andare a carico dello Stato; rimborsare quanto è stato tolto ai pensionati con il blocco perequazione semestrale; alzare il tetto per avere il diritto alle detrazione del coniuge a carico, oggi fermo a 2.800 euro l’anno come stabilito 40 anni fa (circa 5 milioni di lire che avevano un altro valore); obbligare le imprese statali o amministrazioni pubbliche a pagare i contributi assicurativi o in caso di mancato pagamento lo Stato deve intervenire per ripianare il deficit senza scaricarlo sul fondo dei lavoratori privati”.

