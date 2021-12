RIFORMA PENSIONI/ La reale flessibilità sacrificata in Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MAZZAFERRO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Carlo Mazzaferro ricorda che presto riprenderà il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, partendo da un situazione “evidentemente molto attenta agli obiettivi di contenimento della spesa pensionistica aggregata e desiderosa di assicurare che il sistema pubblico possa offrire, anche in futuro, trattamenti adeguati e non troppo distanti da quelli realizzati con il sistema retributivo”. Tuttavia, tutto ciò ha un costo sociale, ovvero “quello di aver sacrificato una reale flessibilità sull’altare del rigore finanziario e di avere in maniera rigida ipotizzato un pensionamento in età molto avanzate per una parte importante della popolazione occupata”.

L’OPZIONE SULLA FLESSIBILITÀ SCARTATA DALL’ITALIA

L’economista evidenzia quindi che “Norvegia e Svezia, che – come l’Italia – hanno adottato il sistema contributivo, hanno scelto età centrali di pensionamento più basse (65 e 64 rispettivamente) e hanno ammesso la possibilità di anticipare o ritardare l’uscita dal mercato del lavoro senza vincoli particolari. Perché non considerare questa opzione anche per il nostro Paese?”. Mazzaferro sottolinea anche che “l’età di pensionamento è cresciuta e non in maniera trascurabile” e che “se non si può escludere che, almeno in parte, l’aumento dell’età di pensionamento effettiva sia stato una conseguenza dell’irrigidimento progressivo delle condizioni normative imposte dalle varie riforme degli ultimi decenni, è tuttavia utile ricordare che il sistema contributivo rende più costosa la scelta di anticipare il pensionamento“.

