RIFORMA PENSIONI/ Il timore della tassa sulla vedovanza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PENNISI

Secondo quanto scrive Giuseppe Pennisi in un articolo pubblicato su formiche.net, tra gli anziani, soprattutto donne, ci sarebbe “il timore che nel maxi-emendamento che il Governo presenterà prima dell’approvazione del disegno di legge di Bilancio, Tridico riesca a fare inserire una sua vecchia idea: l’aumento della tassa sulla vedovanza, ossia una riduzione delle pensioni di reversibilità, quelle per i superstiti (come definiti dalla normativa)”. L’economista ricorda che il Presidente dell’Inps aveva già un progetto simile ai tempi del Governo Conte-1, ma venne fermato dall’allora ministro del Lavoro Luigi Di Maio, per il timore delle proteste che sarebbero seguite a una mossa simile di riforma delle pensioni. A rinfocolare ora questa “idea” di Tridico ci sarebbe “il commento della Commissione europea al disegno di legge di bilancio sulla eccessiva spesa di parte corrente”.

LA SCELTA DA FARE PER ORLANDO

Pennisi evidenzia che tagliare le pensioni di reversibilità non porterebbe grandi risparmi e che spesso queste somme finiscono per aiutare figli e nipoti dei beneficiari in difficoltà. “Che farà il ministro Andrea Orlando? Ha studiato giurisprudenza a Pisa, anche se l’impegno politico gli ha impedito di conseguire la laurea. Dirigente di quella che allora si chiamava “la gioventù comunista, ha frequentato la Fondazione Gramsci. Quindi, conosce la storia anche perché nelle sue ultime lettere al figlio Gramsci gli suggeriva di studiare la storia. Forse, Orlando conosce anche i forconi”, è la conclusione di Pennisi.

