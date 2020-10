RIFORMA PENSIONI/ La richiesta dell’Ania per un sistema misto pubblico-privato

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FARINA (ANIA)

Lunedì si è svolta l’Assemblea annuale dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. Durante il suo intervento, la Presidente Maria Bianca Farina ha trattato anche temi che hanno a che fare con la riforma pensioni. Infatti, ha evidenziato, come riporta il Quotidiano di Sicilia, che il sistema previdenziale, “già fortemente provato, rischia di subire un progressivo deterioramento con il passare degli anni”. Questo in primo luogo perché “la crisi del mercato del lavoro sta riducendo il flusso contributivo destinato a pagare le pensioni già maturate e quelle future”. Inoltre, “nello stesso tempo, si pone il problema di garantire una pensione dignitosa proprio ai giovani che si affacciano ora al mondo del lavoro”. Un problema di cui anche Governo e sindacati sembrano intenzionati a occuparsi.

IL SISTEMA MISTO PUBBLICO-PRIVATO DA INCENTIVARE

Per la Presidente dell’Ania, tuttavia, “è di tutta evidenza che il solo sistema pubblico, per ragioni oggettive, non sarà in grado di sostenere il peso di una previdenza adeguata alle esigenze del futuro. Si pone quindi con forza il tema di incentivare il sistema misto pubblico-privato che, nel rispetto delle reciproche peculiarità e con un fisco adeguatamente rivisto in chiave di detassazione nella fase di accumulo, almeno sui rendimenti, garantisca una sostenibilità di lungo periodo. Risultato necessario per assicurare a tutti una dignitosa terza età e utile per indirizzare il risparmio privato nel circolo virtuoso degli investimenti produttivi”. Vedremo se questa richiesta verrà presa in considerazione dall’esecutivo.



