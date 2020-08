RIFORMA PENSIONI/ La richiesta dell’Onmic all’Inps in Puglia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA LETTERA DELL’ONMIC ALL’INPS

Il vicepresidente regionale dell’Opera nazionale mutilati invalidi civili della Puglia, Achille Azzarito, ha scritto al Direttore dell’Inps per chiedere un incontro urgente per discutere e cercare di risolvere alcune problematiche riscontrante da associati e cittadini. In particolare, come riporta brindisilibera.it, viene chiesto “come mai l’Ufficio dove vengono inoltrate le domande inviate dai patronati per l’ottenimento della 14a mensilità ancora non dà delle risposte in merito?”. Gli altri punti segnalati da Azzarito sono “definizione di accompagnamento col pagamento agli interessati che da tempo aspettano per affrontare le esigenze economiche di ricoveri, medicinali ecc.ecc.; risposte da dare al cittadino invalido dopo aver inviata la documentazione on line al vostro istituto per il risultato finale il ‘Verbale’”.

IL RICHIAMO AGLI AUMENTI DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Viene anche chiesto “quando l’istituto verrà aperto ai cittadini con le modalità di sicurezza per il Covid-19”, anche perché “i Patronati hanno esigenza di ritornare all’Inps il giorno previsto” per “discutere di tante pratiche affidate loro dai cittadini, sempre con le modalità sicurezza Covid-19”. In questo senso viene evidenziato che “l’Istituto dovrebbe essere più sollecito a dare risposte agli stessi Patronati sulle svariate richieste che vengono trasmesse on line da parte degli stessi”. Azzarito ricorda infine che “il decreto agosto ha istituito un fondo per la copertura degli aumenti delle pensioni di invalidità. Dal 20 luglio scorso tutti gli assegni sono stati portati a 651,51 euro al mese. Quando si vedrà questo aumento?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA