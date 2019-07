RIFORMA PENSIONI/ La richiesta di un ruolo in più per l’Inps (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, COMPITI IN PIÙ ALL’INPS?

Si è parlato non poco della proposta, avanzata da Pasquale Tridico, di una riforma pensioni volta a far sì che vi sia una previdenza complementare di tipo pubblico gestita dall’Inps. Secondo Felice Roberto Pizzutti, nell’attuale sistema pensionistico, “coloro che più avrebbero bisogno di integrare le prestazioni insufficienti che matureranno nella previdenza obbligatoria non hanno nemmeno la possibilità di iscriversi a quella complementare la quale rimane uno strumento utile per chi può permettersela, e può usufruire anche degli incentivi fiscali pubblici e dei contributi dei datori di lavoro. Dal suo punto di vista, quindi, “è paradossale che i lavoratori iscritti al sistema obbligatorio non abbiano la facoltà – che sarebbe praticabile anche per periodi circoscritti, in base alle disponibilità – di aumentare la contribuzione all’Inps e, corrispondentemente, di incrementare la pensione nell’ambito del sistema a ripartizione; le cui prestazioni sono molto più stabili e gravate da costi di gestione relativamente irrisori”.

LE PAROLE DI PIZZUTTI

Il Professore della Sapienza, in un articolo sul Manifesto, fa anche notare che “il metodo contributivo si presterebbe benissimo a questo ulteriore compito dell’Inps che non avrebbe nessun costo gestionale ulteriore”. “Oltre ad aumentare il risparmio previdenziale, l’uso di questa nuova opzione previdenziale, aumentando le entrate contributive, avrebbe l’effetto immediato, particolarmente utile in questa fase, di migliorare il bilancio pubblico”, sottolinea ancora Pizzutti, secondo cui la proposta avrebbe quindi più di un vantaggio.

