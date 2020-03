RIFORMA PENSIONI/ La richiesta Spi-Cgil sull’anticipo degli assegni (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICHIESTA DELLO SPI-CGIL

La decisione di anticipare il pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno è stata dettata dalla volontà di evitare assembramenti agli uffici postali dove ancora molti pensionati si recano a ritirare in contanti il corrispettivo del loro assegno. Lo Spi-Cgil sollecita però un’adeguata campagna informativa, dato che la misura non riguarda tutti i pensionati. “Sono 850 mila i pensionati che potranno beneficiare dell’anticipo e dello scaglionamento su più giorni del pagamento delle pensioni per i mesi di aprile, maggio e giugno. Si tratta nello specifico di tutti quelli che riscuotono la pensione direttamente in contanti presso le poste e di quelli che hanno il libretto ma non il postamat”, si legge in una nota del sindacato riportata dal sito di Rassegna sindacale.

LA NECESSITÀ INFORMATIVA

Come si può vedere, quindi, la misura non riguarda chi riceve la pensione con accredito in banca. Inoltre, è stato deciso di seguire uno scaglionamento di tipo alfabetico. I pensionati con cognomi dalla A alla B dovranno recarsi in posta il 26 marzo; il giorno dopo toccherà alle lettere C e D, mentre sabato 28 si andrà dalla E alla K. Lunedì 30 marzo sarà la volta dei cognomi dalla L alla O, il giorno seguente di quelli dalla P alla R, infine, mercoledì 1 aprile, toccherà ai cognomi dalla S alla Z. Secondo lo Spi-Cgil, “per una piena riuscita dell’operazione si rende quindi necessario ogni sforzo comunicativo possibile. Per questo chiediamo a Inps, Poste e Governo di prevedere la messa in onda di spot televisivi per informare tempestivamente e correttamente il più alto numero di persone possibile”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA