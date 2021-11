RIFORMA PENSIONI/ La scelta netta da fare sui giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BONANNI

In un articolo pubblicato su formiche.net, Raffaele Bonanni ricorda che “molti governi si sono indeboliti a causa del tema riforma pensioni” e che “ormai è consuetudine nel dibattito italiano che ogni qualvolta che ci si dispone ad una scelta da fare sulla previdenza, si tira in ballo la giusta e fondata questione giovanile molto esposta nel futuro a pensioni da fame, a causa di una vita lavorativa spesso condizionata da ritardi di ingresso al lavoro, da interruzioni e da bassi salari e dunque striminzite contribuzioni”. Secondo l’ex Segretario generale della Cisl, è cinico “paventare spesso una vecchiaia grama per loro, senza trarne le conclusioni”. La prima delle quali è quella di adoperarsi per la stabilità occupazione e la buona retribuzione salariale.

LA SCELTA NETTA A FAVORE DEI GIOVANI

Secondo Bonanni nel confronto che partirà sulla previdenza, “il Governo potrebbe rispondere positivamente alle richieste sindacali per la uscita anticipata dal lavoro di alcune categorie di persone impegnate in lavori pesanti e disagiati, attenuando la perdita relativa al calcolo economico. Si potrebbero in aggiunta incentivare contributivamente scelte contrattate tra imprese e lavoratori, per spostare in mansioni meno impegnative lavoratori anziani provenienti da lavori per rendere più agevole la loro permanenza nelle attività lavorative. Ma una scelta netta a favore dei giovani va fatta nel rassicurarli che nella peggiore delle condizioni in cui potranno incappare, comunque non percepiranno meno di mille euro mensili come pensione di garanzia”.

