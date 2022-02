RIFORMA PENSIONI/ La spinta per gli anticipi a infermieri e assistenti sociosanitari

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CIGNA (CGIL)

Come spiega collettiva.it, al Senato si è tenuta un’audizione riguardante l’inserimento degli infermieri e degli assistenti sociosanitari nella lista dei lavoratori che svolgono mansioni usuranti e per cui deve essere resa possibile un’uscita anticipata dal lavoro nell’ambito delle misure di riforma delle pensioni. Per la Cgil, come ha evidenziato il suo responsabile delle politiche previdenziali Ezio Cigna, è importante “il riconoscimento della diversità dei lavori, attraverso l’individuazione dei lavori gravosi o usuranti” e “ovviamente la proposta d’inserire gli operatori della sanità che svolgono i lavori più pesanti e usuranti (in particolare infermieri e operatori sociosanitari) è sicuramente da accogliere e inserire nel quadro generale”.

LA PLATEA DI LAVORATORI INTERESSATI

“Le proposte di legge n. 934 e n. 2347 oggi in esame, intervengono specificatamente su professioni lavorative decisamente rilevanti – soprattutto in questa fase di pandemia – come il personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari. Una platea di lavoratori importante, complessivamente circa 700.000 lavoratori, di cui 330.000 operatori socio-sanitari e 371.000 persone che esercitano la professione infermieristica, entrambe figure centrali nel sistema sanitario e ospedaliero che rivestono una rilevanza sociale nel Paese”, ha aggiunto il sindacalista, insieme all’auspicio “che il lavoro della Commissione tecnica di studio del lavoro gravoso e del lavoro usurante, possa ricomprendere tutti questi aspetti anche quelli evidenziati nelle proposte di legge in esame”.

