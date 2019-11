RIFORMA PENSIONI/ La verità non detta in Italia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GASBARRO

In tema di riforma pensioni va segnalato un intervento sul blog di Nicola Porro di Leopoldo Gasbarro in cui l’autore si chiede “perché in Italia sulle pensioni non ci dicono la verità?”. A mettere a rischio il sistema previdenziale, evidenzia il direttore di Wall Street Italia, sono infatti “i nuovi scenari demografici. Viviamo di più, molto più di prima e parallelamente facciamo meno figli”. Il punto è che “gli straordinari guadagni in termini di durata della sopravvivenza producono un continuo aumento di popolazione nelle età senili. Al 1°gennaio 2019 la stima dell’indice di vecchiaia è di 172,9 ultra 64enni per cento giovani al di sotto dei 15 anni, era 143,4 per cento solo undici anni prima (Istat Rapporto annuale Italia 2019)”. Unendo a ciò il fatto che “l’incapacità di guidare il mondo dei risparmi verso investimenti remunerativi sta facendo perdere ricchezza alle famiglie italiane”, per Gasbarro ci sono almeno sei domande da farsi.

LE DOMANDE DA PORSI

La prima è ovviamente quanto impiegherà il sistema a saltare. C’è poi da chiedersi perché nessuno avvisi i cittadini di quanto sta accadendo e perché non si voglia realizzare un piano per “rimettere in discussione gli squilibri che si stanno determinando”. “Perché non si pensa ad un corretto piano di immigrazioni che tenda a razionalizzare le risorse ed i capitali umani produttivi? Quando spariranno per la demografia 6 milioni di persone in età lavorativa portando il saldo dei lavoratori a 17 milioni, come faranno a gestire il disavanzo per garantire le pensioni in essere? Perché nessuno pensa ad un fortissimo piano di natura fiscale che permetta di detassare qualunque somma sia orientata alla previdenza integrativa?”, aggiunge Gasbarro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA