RIFORMA PENSIONI/ Opzione donna scelta più per necessità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I NUMERI DI OPZIONE DONNA

Secondo le stime riportate dal Sole 24 Ore, Opzione donna, misura che dovrebbe essere prorogata nella Legge di bilancio di un altro anno, nel 2019 dovrebbe essere utilizzata da circa 18.000 italiane. Il quotidiano di Confindustria evidenzia i numeri crescenti di questo strumento, che, pur essendo stata introdotto in via sperimentale nel 2004, di fatto ha avuto “successo” solo dopo la riforma pensioni targata Fornero: “7.157 pensioni liquidate nel 2012 e poi via via sempre più fino ad arrivare alle oltre 28mila del 2015, anno in cui l’opzione sarebbe dovuta uscire di scena. Quindi ci sono stati alcuni interventi di proroga, con 15.330 assegni liquidati nel 2016, poco meno di 10mila nel 2017 e 2.500 l’anno scorso”. Alla fine di settembre sono state 13.500 le pensioni liquidate con Opzione donna dall’inizio dell’anno.

OPZIONE DONNA, NECESSITÀ PIÙ CHE SCELTA

C’è però da dire che “proprio i numeri relativi a quanto accaduto quest’anno evidenziano come questo tipo di pensionamento sia prevalentemente una necessità, più che una scelta. Secondo i dati contenuti nel Resoconto sociale Inps, delle pensioni liquidate nei primi quattro mesi dell’anno solo il 33,2% riguarda lavoratrici che nel 2017 hanno guadagnato più di 13mila euro. Un altro terzo ha dichiarato zero redditi, e quasi un ulteriore 20% non ha superato gli 8.700 euro lordi all’anno”. Il che vuol dire che “più che quale forma di flessibilità pensionistica, Opzione donna viene utilizzata in buona parte per garantirsi un reddito”, anche da chi non ha più un lavoro e anche se il futuro assegno viene ricalcolato con il sistema contributivo pieno.

