RIFORMA PENSIONI/ Le misure sostenibili secondo Brambilla (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BRAMBILLA

Secondo Alberto Brambilla, “se si vuole garantire la sostenibilità del sistema pensionistico anche per le giovani generazioni la prima azione è limitare al massimo sia le anticipazioni sia le decontribuzioni; in particolare, Quota 100 potrà essere sostituita da una flessibilità in uscita tra i 64 anni (adeguati alla aspettativa di vita) con almeno 38 anni di contribuzione (di cui al massimo tre di figurativa) e i 67 anni e 3 mesi della vecchiaia. Ma attenzione, queste regole devono valere per tutti, anche per i contributivi puri molto penalizzati dalle riforme”. In un articolo pubblicato sul Messaggero, il Presidente di Itinerari previdenziale ritene anche necessario sostituire le attuali misure di anticipo pensionistico con tre strumenti”.

RIFORMA PENSIONI/ La messa a riposo d'ufficio per gli statali

I TRE STRUMENTI AL POSTO DELLE MISURE PER GLI ANTICIPI

Si tratta dei “fondi esubero che sono già operativi per banche e assicurazioni e sono a costo zero per lo Stato”, dei contratti di espansione “con oneri totalmente a carico delle imprese oltre i 250 dipendenti”, e l’isopensione “con costi e contributi figurativi interamente a carico delle aziende con più di 15 dipendenti. Così facendo riusciremo a raggiungere l’età effettiva media di pensionamento in Europa, portando l’attuale età media da meno di 63 anni a poco più di 65 anni; ma soprattutto si ridurrà di molto l’incremento del numero dei pensionati che potrebbero rivedere quota 16 milioni nel 2025/26”. Per Brambilla si tratta “di azioni fondamentali se si considera che nei prossimi 15 anni andranno in pensione i baby boomers nati tra il 1960 al 1977 che sono tra 800mila e il milione di attuali residenti per ciascun anno di nascita”.

RIFORMA PENSIONI/ Anticipato il pagamento degli assegni di settembre

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Salvini: ci stiamo lavorando con Durigon

© RIPRODUZIONE RISERVATA