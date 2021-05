RIFORMA PENSIONI/ L’attesa per le mosse del Governo e dei sindacati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ROMINA MURA

Romina Mura spiega di aver preso un impegno con i sindacati per una misura di riforma pensioni che possa aiutare a creare anche dei posti di lavoro in un’area come quella della Sulcis, dove nuove opportunità occupazionali sarebbero certamente importanti. Come riporta cagliaripad.it, infatti, la presidente della commissione Lavoro della Camera, che ha preso il posto di Debora Seracchiani, sua collega di partito, visitando lo stabilimento della Portovesme ha detto che nell’azienda “si potrebbe procedere a nuove assunzioni. Infatti, oltre il 20% dei lavoratori sono over 55 e intervenendo sulla norma pensionistica, i metallurgici aventi i requisiti di età e contributivi, sarebbero compresi fra i lavoratori gravosi e potrebbero andare in pensione, liberando posti di lavoro. Intervenire su questo è un impegno che ho preso con i sindacati”.

IL SILENZIO DEL GOVERNO SULLE PENSIONI

Importante, anche per l’esito di questa iniziativa, sarà capire l’orientamento del Governo in tema di previdenza. In questo senso Mauro Marino, in un articolo pubblicato su ilnordestquotidiano.it, evidenzia che “adesso il governo Draghi, dopo mesi di silenzio, dovrà necessariamente scoprire le sue carte. Bisognerà vedere se intende seguire le direttive dell’Europa che vorrebbe mantenere l’odiosa legge Fornero operando solamente qualche piccola modifica migliorativa o se invece avrà il coraggio e la forza di operare una legge di ampio respiro, che affronti tutti i complessi temi che angustiano milioni di italiani ed avere così una legge chiara e duratura che metta, finalmente, per sempre, nel cassetto la legge Fornero”.

