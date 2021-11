RIFORMA PENSIONI/ L’augurio sul ritorno al contributivo di Draghi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI RAITANO

Michele Raitano confessa di essere rimasto “un po’ sorpreso” dalle parole di Mario Draghi in tema di riforma delle pensioni relative alla necessità di ritornare al contributivo. Questo perché “il metodo contributivo – tanto verso, tanto ricevo, tenendo conto dell’età in cui mi pensiono – in Italia c’è dal 1995 e la sua applicazione è stata velocizzata dalla riforma Fornero del 2011. Mi auguro che Draghi intendesse dire: ‘sfruttiamo il contributivo per dare flessibilità in uscita’, avviando così la discussione che dovrebbe avvenire l’anno prossimo”, evidenzia il professore di Politica economia alla Sapienza di Roma in un’intervista al Manifesto, nella quale parla anche della pensione contributiva di garanzia per i giovani da lui proposta già nel 2011.

IL COMMENTO SULL’ALLARGAMENTO DELL’APE SOCIAL

“La pensione di garanzia in questi anni è stata come un ‘Aspettando Godot’: già nel 2016 veniva richiamata nel verbale di intesa fra Governo e parti sociali e faceva parte di una proposta di riforma Nannicini, all’epoca consulente economico del governo Renzi; poi nell’agenda della commissione Catalfo del 2019. Ora è entrata nel dibattito sui grandi media, anche se ognuno usa il termine un po’ come vuole”, spiega Raitano. Rispetto all’allargamento delle categorie di lavori considerati gravosi, sottolinea che “per non penalizzare queste categorie servono coefficienti tarati con età di vita più alta e paletti meno stringenti perché l’Ape sociale sia uno strumento che realmente mandi in pensione le persone che ne hanno bisogno”. Infine, ricorda che la previdenza integrativa non può essere alternativa a quella di garanzia “perché i lavoratori precari non si possono permettere di versare ad un fondo integrativo”.

