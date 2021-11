RIFORMA PENSIONI/ La proposta della Lega per Draghi: 63 anni e Quota 41

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA DELLA LEGA

Il Governo è pronto a incontrare i sindacati per parlare di riforma delle pensioni, ma, stando a quanto riporta l’Huffington Post, anche la Lega avrebbe da sottoporre all’esecutivo una propria proposta, che “sarà messa sul tavolo di Mario Draghi al momento opportuno, ma è già pronta: si potrà andare in pensione con 63 anni di età e 41 anni di contributi. Poi, dopo una transizione di due-tre anni, anche solo con una quota 41 secca, senza cioè un requisito anagrafico minimo”. La misura entrerebbe in vigore dopo Quota 102, quindi nel 2023 e “le simulazioni di questo schema parlano di finestre trimestrali, come avvenuto con quota 100, che porterebbero 14mila uscite anticipate nel 2023 e 13mila l’anno successivo, per poi andare a esaurirsi a partire dal 2026”.

LE STIME DEL GOVERNO SU QUOTA 102 & CO.

Intanto dalla relazione tecnica della Legge di bilancio emerge che, secondo il Governo, “saranno appena 55mila i lavoratori che il prossimo anno andranno in pensione in anticipo usufruendo dei tre canali – quota 102, Ape sociale e Opzione donna – che permettono di derogare ai requisiti della riforma Fornero”. Più nello specifico, le uscite con Quota 102 nel 2022 saranno 16.800, meno di quelle che dovrebbe derivare dall’Ape social che sono previste a quota 21.200. Per quanto riguarda Opzione donna, l’esecutivo evidenzia che dovrebbero averne diritto 22.500 donne, ma stima che solamente 17.000 di loro utilizzerà effettivamente questo canale di pensionamento anticipato. Un segnale del fatto che si tratta di una modalità di accesso alla quiescenza che risulta penalizzante per le donne.

