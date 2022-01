RIFORMA PENSIONI/ L’avanzo del Fondo Cometa distribuito agli iscritti

RIFORMA PENSIONI, LA SCELTA DEL FONDO COMETA

Il Fondo Cometa, il Fondo di pensione complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini e per i lavoratori dipendenti del settore orafo e argentiero, fa sapere che “grazie principalmente a un attento lavoro di efficientamento delle nostre attività, abbiamo ottenuto un avanzo gestionale di ben 9 milioni di euro che abbiamo ripartito tra gli aderenti in base all’anzianità di contribuzione al Fondo (che oggi conta in totale quasi 450.000 iscritti) e a incremento delle posizioni previdenziali. Questa somma, dopo delibera del Consiglio di Amministrazione, è così andata a incrementare i valori di quota – e quindi la pensione complementare – dell’esercizio 2021 dei nostri aderenti sulla base degli anni di partecipazione al Fondo”.

RIFORMA PENSIONI/ Le sollecitazioni della Cgil

LE PAROLE DI REALFONZO

Oltre a esprimere soddisfazione per la delibera del cda, che ha anche permesso di acquistare della sede di Milano (concepito come investimento in un’ottica di risparmio nel lungo periodo), il Presidente del Fondo, Riccardo Realfonzo, ha detto: “Ora siamo al lavoro per formulare una nuova politica di impegno e ridefinire i comparti di investimento, in modo da soddisfare sempre più le esigenze di rendimento degli aderenti, proteggerli, e proseguire nel solco di una finanza realmente sostenibile. Continueremo a operare nel 2022 per rendere Cometa uno strumento previdenziale sempre più diffuso, in particolare tra i giovani, e capace di dare una risposta previdenziale al passo coi tempi alle diverse esigenze dei lavoratori”.

RIFORMA PENSIONI/ I rischi per il post-Quota 102 già aperti a gennaio

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni/ Il punto che interessa i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA