RIFORMA PENSIONI/ Le differenze date dal tasso di sostituzione (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’ALLARME PER I GIOVANI PROFESSIONISTI

Nell’inserto Affari&Finanza di Repubblica non si parla direttamente di riforma pensioni, ma viene evidenziata l’esistenza di un dossier critico in tema previdenziale: le future pensioni dei giovani professionisti di oggi. “Chiunque abbia provato a fare dei calcoli approssimativi si trova davanti, in molti casi, a importi che non basteranno neppure ad arrivare alla fine del mese. E la pensione, in percentuale dell’ultimo reddito (il cosiddetto ‘tasso di sostituzione’), viaggia tra il 15 e il 30 per cento, e più sul primo che sul secondo. In soldoni, questo vuol dire che se l’ultimo reddito è di 50 mila euro, si andrà in pensione con una cifra compresa tra i 7.500 e i 16.600 euro”. Proprio per questo le casse di previdenza private stanno cercando di trovare delle contromisure.

IL PROBLEMA DEL TASSO DI SOSTITUZIONE

Nell’articolo viene anche evidenziato che il tasso di sostituzione per i lavoratori dipendenti sarà intorno al 60%: è chiara quindi la differenza di pensione che si potrebbe avere un domani, quando il sistema contributivo sarà a pieno regime. In un articolo sul sito di Ipsoa viene invece evidenziato il ruolo che i fondi pensione e le casse di previdenza possono avere come investitori istituzionali in titoli domestici, ruolo che può essere importante per l’economia, aiutando così gli stessi iscritti non solo con i rendimenti per il loro futuro previdenziale, ma anche sostenendo alcune realtà industriali e imprenditoriali, oltre che i titolo di stato italiani, cosa che non guasta in un momento in cui occorre sempre “tenere a bada” il differenziale tra Btp e Bund.

