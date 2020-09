RIFORMA PENSIONI/ Le indicazioni Inps per aumento assegni invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’AUMENTO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITÀ

Come si legge sul sito della Cia Toscana, l’Inps ha diffuso una circolare con indicazioni e chiarimenti in merito all’aumento delle pensioni di invalidità previsto nel decreto agosto, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale. Dunque, “a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”. Un incremento per tredici mensilità fino a 516,46 euro è previsto anche per i titolari di pensioni di inabilità “di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni”, purché non si superino i limiti reddituali stabiliti all’art. 5 comma 8 della legge n. 448/2001. In questo caso è però necessario presentare domanda apposita.

LE MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE PER I MILITARI

In un articolo su investireoggi.it, ci si concentra invece sulle maggiorazioni contributive previste per i militari che prestano servizio all’estero. Per i membri dell’Esercito e dell’Aeronautica che prestano servizio a bordo di navi militari è previsto un bonus contributivo di 6 mesi ogni 12 di servizio. Nel caso di servizio in missioni di pace in territori disagiati o ad alto rischio, il bonus diventa di 8 mesi ogni 12 di servizio. Viene poi ricordato che “il personale militare e appartenente alle forze armate e del comparto sicurezza matura il diritto alla pensione prima rispetto ai 60 anni previsti per l’età anagrafica ordinamentale. Lo sconto può arrivare fino a 5 anni per coloro che si sono arruolati dopo il 1988. Ma può essere superiore per coloro che hanno preso servizio prima di tale data”.



