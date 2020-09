RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: no a “numeri magici” per il post-Quota 100

RIFORMA PENSIONI, NUOVO INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

Venerdì Governo e sindacati torneranno a incontrarsi per parlare di riforma pensioni. Secondo Roberto Ghiselli, “se si vuole veramente fare una riforma organica della previdenza non ce la di può cavare con numeri magici o sparate ad effetto, o soluzioni tampone, come uno scalino per superare lo scalone lasciato dal precedente Governo dopo Quota 100. Ogni ipotesi va approfondita e valutata”. Il Segretario confederale della Cgil, intervistato da pensionpertutti.it, spiega che in ogni caso “per noi in prima battuta è importante che si acceda all’idea della flessibilità in uscita: che siano le persone a decidere l’età del loro pensionamento”, che, considerando la progressiva scomparsa del regime retributivo, potrà essere a partire dai 62 anni, “senza aggancio automatico alla speranza di vita”.

LE PAROLE DI GHISELLI

A livello di anni di contribuzione necessari all’accesso alla quiescenza, Ghiselli ritiene che 20 possano essere sufficienti, “se uno matura una pensione un po’ superiore all’assegno sociale, ma non 2,8 volte questo valore, come attualmente è previsto” per la pensione pienamente contributiva prevista dalla Legge Fornero. Per il sindacalista è poi importante prevedere un canale specifico di uscita per “quanti hanno raggiunto i 41 anni di contributi”. A quel punto, “una volta condivisa l’architettura del sistema, e trovate le forme per riconoscere il lavoro di cura e delle donne, i lavori gravosi e il lavoro fragile e discontinuo, si faranno i conti e si deciderà dome mettere le asticelle”. Vedremo se si seguirà questo percorso per la nuova misura che si immagina possa sostituire Quota 100 dal 2022.



