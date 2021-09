RIFORMA PENSIONI/ Le ingiustizie del sistema previdenziale (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE INGIUSTIZIE DEL SISTEMA

In un articolo pubblicato su L’Avanti, Titti Di Salvo ha spiegato quelle che a suo modo di vedere sono “le ingiustizie maggiori, incongruenti con la realtà e anche con l’impianto contributivo del sistema” previdenziale “che ne dovrebbe garantire la flessibilità”. La prima è che “non tutti i lavori sono uguali”. Dunque bisognerebbe basarsi sui dati della commissione tecnica sui lavori gravosi in modo da poter avere un sistema più equo. La seconda ingiustizia riguarda la differente età di accesso alla pensione tra uomini e donne. “Le ragioni sono tante, ma tutte legate a discriminazioni e stereotipi di genere”, ha scritto l’ex deputata, secondo cui “un Paese moderno e migliore, per essere tale deve superare discriminazioni e stereotipi di genere e condividere il lavoro di cura”.

Intanto sarebbe “bene riconoscere previdenzialmente, con contributi figurativi, il lavoro di cura a chi lo svolge e anche il lavoro familiare non retribuito. Per il 74 per cento, dice l’Ocse, a carico delle donne”. La terza e ultima ingiustizia riguarda i giovani, “condannati ad essere i futuri pensionati poveri. Il che li renderà sempre meno disponibili a versare i contributi per finanziare un sistema pubblico con loro molto avaro”. Per Di Salvo, quindi, “non potrà che essere questo il centro del cantiere” della riforma delle pensioni nel confronto “tra governo e parti sociali, alla vigilia della fine della sperimentazione di ‘Quota 100’. Per dargli un senso. Per rimettersi in sintonia con la realtà”.

