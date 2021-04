RIFORMA PENSIONI/ Le nuove proposte di Cgil, Cisl e Uil (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DOCUMENTO DI CGIL, CISL E UIL

“Non condividiamo che nel Def e nel Pnrr le pensioni continuino ad essere considerate solo come un fattore di spesa, senza tenere conto del profilo di sostenibilità sociale dell’attuale modello”, si legge in un documento unitario sulla previdenza di Cgil, Cisl e Uil, che tornano a chiedere al Governo di riavviare al più presto il confronto sulla riforma pensioni. Per i sindacati, infatti, “le pensioni sono uno dei temi prioritari da affrontare in questa fase”. In particolare, “è necessario estendere la flessibilità nell’accesso alla pensione, permettendo alle lavoratrici e ai lavoratori di poter scegliere quando andare in pensione, senza penalizzazioni per chi ha contributi prima del 1996, a partire dai 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età”. Nel documento si chiede anche di rendere più accessibili ed efficaci il contratto di espansione e l’isopensione.

LE RICHIESTE PER DONNE E GIOVANI

Cgil, Cisl e Uil spiegano anche che “gli interventi normativi di questi ultimi anni hanno equiparato i requisiti per la pensione di vecchiaia fra uomini e donne, quando invece rimangono ancora profonde le differenze fra i due generi nel mercato del lavoro, nei percorsi professionali e nella distribuzione del lavoro di cura in ambito familiare”. Per questo chiedono “soglie contributive d’accesso alla pensione compatibili con le condizioni delle donne e la proroga di ‘Opzione donna’”. Inoltre, evidenziano la necessità di creare una pensione contributiva di garanzia destinata ai giovani, “che consideri e valorizzi previdenzialmente anche i periodi di disoccupazione, di formazione e di basse retribuzioni”.

