RIFORMA PENSIONI/ Le parole di Blangiardo, Cazzola e Scotti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA E BLANGIARDO

Domani, come noto, ci sarà un incontro tra i sindacati e il ministro del Lavoro Orlando sulla riforma pensioni. Giuliano Cazzola, su Formiche.net, invita il ministro “a leggere in apertura di seduta alcuni brani di una intervista a Huffpost di Gian Carlo Blangiardo, demografo e attuale presidente dell’Istat, nominato dal Conte 1. ‘Con una demografia come questa non è sostenibile che le imprese mandino il proprio personale via a 55-60 anni. Una soluzione, invece, sarebbe quella di mantenere i lavoratori più anziani aggiornati con programmi di formazione continua. L’interscambio fra le generazioni è un valore importante, che viene perduto con i prepensionamenti, i quali creano una brusca cesura. E non è vero, come spesso si dice, che per ogni anziano che se ne va si libera un posto per un giovane’”.

Riforma pensioni/ Martedì sindacati da Orlando: il post-Quota 100 preoccupa

I RILIEVI DI SCOTTI

Sulle stesse pagine, Vincenzo Scotti evidenzia che “il tallone di Achille di tutti i progetti di riforma sta certamente nella mancanza di un chiaro, non pasticciato, sistema unitario che abbia regole omogenee, un gestore unico valido per tutti i lavoratori pubblici privati, dipendenti e autonomi, un’unica base e un unico integrativo”. Dal suo punto di vista, quindi, “ciò che serve è una regolazione di tempi e modalità della transizione da un vecchio sistema a uno nuovo assicurando alle persone e alle comunità familiari la possibilità scegliere l’opzione migliore per utilizzare il proprio risparmio”. Un obiettivo non certo facile da raggiungere, considerando anche le divisioni politiche sul tema esistenti.

RIFORMA PENSIONI/ Cazzola: su Legge Fornero beceri luoghi comuni (ultime notizie)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La polemica politica di questi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA