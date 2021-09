RIFORMA PENSIONI/ Le proposte di Tridico per donne e giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIDICO

Pasquale Tridico, intervistato dalla Stampa, ha ricordato quella che è la sua proposta di riforma delle pensioni per il post-Quota 100: “L’uscita a 63 anni col calcolo della sola quota contributiva con al restante quota retributiva che scatta a 67”. Il Presidente dell’Inps ritiene anche che la commissione tecnica guidata da Cesare Damiano abbia fatto un lavoro che “va nella giusta direzione ed approfondisce il tema delle categorie gravose a cui estendere l’Ape sociale”. Tridico riconosce anche che sarebbe necessario un intervento a favore delle donne con figli: “Nel modello contributivo vengono già scontati 4 mesi per ogni figlio. Il problema è che oggi sono ancora poche le donne che vanno in pensione con il modello contributivo puro. Però, certo, all’interno di questo modello gli elementi di flessibilità si possono anche creare così”.

LE PROPOSTE PER DONNE E GIOVANI

Tridico cita quindi il caso della Germania, dove alle donne viene riconosciuto un anno di contribuzione per ogni figlio. Dunque “anche noi potremmo accentuare questa misura, ma – ripeto – solo all’interno del modello contributivo”. Per quanto riguarda invece i giovani, secondo Tridico “si può immaginare un modello simile facendo riscattare la laurea in maniera gratuita oppure maggiorando il loro coefficiente di trasformazione per periodi legati alla formazione, o ancora riprendendo un’idea che prima della pandemia era molto citata ovvero introdurre una pensione di garanzia per evitare pensioni povere, in futuro”. In generale, dal suo punto di vista “le policy devono essere mirate a categorie ben precise piuttosto che essere a pioggia”.

