RIFORMA PENSIONI/ Le proposte per gli assegni di invalidità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PAROLE DI NOJA E PARENTE

Lisa Noja e Annamaria Parente, parlamentari di Italia Viva, apprezzano l’intenzione espressa da Giuseppe Conte per un intervento di riforma pensioni mirato all’aumento degli assegni di invalidità. Dal loro punto di vista occorre però “che nel frattempo si metta in campo un intervento urgente per sostenere le persone con disabilità che stanno soffrendo l’impatto della pandemia in modo catastrofico”. Le due parlamentari ricordano, come riportato da ecodaipalazzi.it, di aver in tal senso “proposto di inserire subito nel DL Rilancio un raddoppio immediato, fino al 31 dicembre, delle pensioni di invalidità, quanto meno per gli inoccupati. La nostra proposta è pronta e potrebbe essere fatta propria dal Governo domani stesso”.

LE PAROLE DI GIUSY VERSACE

Per Noja e Parente si dovrebbe nel frattempo “lavorare subito non solo all’aumento stabile delle pensioni di invalidità ma a un pacchetto di misure per sostenere complessivamente le persone con disabilità, che hanno sofferto terribilmente per la pandemia e che spesso vivono oggi più isolate di prima, per promuovere un progetto di vita autonoma e per tutelare il loro lavoro, ora più a rischio che mai. Insomma, è il momento di un intervento di visione a lungo termine atteso da tempo. Se non ora, quando?”. Anche Giusy Versace, deputata di Forza Italia, ha commentato le parole del Premier, ricordando che da due anni la sua maggioranza boccia i suoi emendamenti sul tema. “Ancora oggi la maggior parte delle pensioni d’invalidità ammonta a circa 280 euro, perché l’aumento non rappresenti un’elemosina servirebbe portarle almeno ad un minimo di 514 euro”, sono le sue parole riportate dal Secolo d’Italia.



