RIFORMA PENSIONI/ Le richieste dell’Anap Sardegna al Governo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DI ANAP SARDEGNA

La Legge di bilancio 2022 viene apprezzata dall’Anap Sardegna, anche perché, tra le misure di riforma pensioni, c’è l’aumento della no tax area per chi è già in quiescenza. Come spiega Paola Montis, Presidente regionale dell’associazione dei pensionati aderenti a Confartigianato, è anche importante la rivalutazione piena degli assegni che scatta dal 1° gennaio, anche se sarebbe “necessario non solo un recupero, seppur graduale, delle somme perdute, ma anche la riforma del meccanismo di rivalutazione annuale calcolata dall’Istat, adottando l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione europea (IPCA), includendo i generi di prima necessità, le spese farmaceutiche, le prestazioni specialistiche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le spese per le assistenti familiari”.

GLI INTERVENTI CONTRO IL CARO BOLLETTE

Come riporta sardegnareporter.it, Montis ricorda anche che sarebbe importante che vi fosse un intervento atto a calmierare il rincaro dei prezzi energetici che si riflette sulle bollette che rischiano di diventare pesanti per chi, soprattutto tra gli ex lavoratori autonomi, ha importi medi di pensione molto bassi. Dunque viene auspicato che “il Governo e il Parlamento destinino allo scopo ulteriori risorse per il sostegno di quanti non sono in grado di pagare importi maggiorati per servizi da considerare vitali”. Anap Sardegna apprezza anche “le norme contenute in Legge di Bilancio che stanziano maggiori risorse per il Fondo Sanitario Nazionale, per la lotta al Covid con farmaci e vaccini, per il personale medico, nonché per lo smaltimento delle liste di attesa”.

