RIFORMA PENSIONI/ Le richieste di Spi-Cgil e Anp-Cia (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA MOBILITAZIONE DELLO SPI-CGIL

Come noto, per quest’anno la rivalutazione delle pensioni sarà pari a zero, mentre vi sarà solo un conguaglio derivante dalla differenza positiva (0,1%) tra l’inflazione programmata e quella effettiva dello scorso anno. Giuseppe Di Girolamo della segreteria dello Spi-Cgil del Veneto, come riporta daily.veronanetwork.it, spiega che il sindacato è consapevole “delle difficoltà che sta attraversando il Paese, ma non possiamo rassegnarci a un progressivo impoverimento soprattutto dei pensionati più anziani: le pensioni devono conservare il proprio potere d’acquisto. Ecco perché come sindacato dei pensionati continueremo la mobilitazione per rivendicare meccanismi più efficienti per il recupero dell’inflazione e la riduzione della tassazione che ingiustamente pesa di più sulle pensioni rispetto al lavoro”.

LE RICHIESTE DELL’ANP-CIA

L’Associazione nazionale pensionati aderenti alla Cia ricorda invece che gli assegni minimi sono fermi a 515 euro, un importo troppo basso. Dunque nei prossimi interventi del Governo in materia di riforma pensioni bisognerà affrontare questo tema, insieme a quelli relativi al “dopo quota 100”, alla pensione contributiva di garanzia, alla separazione tra previdenza e assistenza, al rilancio della previdenza complementare e alla riduzione del carico fiscale sulle pensioni. Come riporta ivg.it, “Anp-Cia non mancherà di sollecitare di nuovo, la stabilizzazione della quattordicesima e la modifica del sistema di indicizzazione, ma anche l’estensione dell’Ape sociale agli agricoltori, una tassazione in linea con quanto previsto nei Paesi europei e l’istituzione della pensione base per i giovani agricoltori”.



