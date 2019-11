RIFORMA PENSIONI/ Le richieste Uil sulla manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RICHIESTE DELLA UIL

La manovra prosegue il suo iter parlamentare e si è svolta anche l’audizione presso le commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato in cui la Uil, attraverso il Segretario generale aggiunto Pierpaolo Bombardieri, ha fatto pervenire delle osservazioni anche in materia di riforma pensioni. Nel documento redatto dal sindacato si legge infatti che “la manovra di bilancio non affronta il tema della flessibilità in uscita limitandosi a non modificare le norme sperimentali, come quota 100, attualmente in vigore. È, invece, necessario introdurre una piena flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni per tutti i lavoratori e, al contempo, prevedere una pensione anticipata per tutti coloro che hanno maturato 41 anni di contribuzione”.

APE SOCIAL, OPZIONE DONNA E QUOTA 100 ROSA

La Uil giudica positivamente la proroga dell’Ape sociale, “ma è necessario risolvere le criticità emerse in questi anni di sperimentazione”, in particolare “una semplificazione dei criteri di accesso per i lavoratori gravosi con una doverosa revisione dei codici Istat utilizzati per l’identificazione delle categorie meritevoli”. Positive per la Uil anche la proroga di Opzione donna e l’istituzione delle commissioni per valutare la gravosità e l’usura delle diverse mansioni e il reale impatto della spesa previdenziale e assistenziale sui bilanci del Paese. La Uil chiede però, oltre alla piena indicizzazione delle pensioni, il varo della Quota 100 rosa per valorizzare lavori di cura e maternità delle donne e “misure che garantiscano una pensione adeguata ai futuri pensionati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA