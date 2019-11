RIFORMA PENSIONI/ Le risorse perse dai pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DONA

La ricerca commissionata dallo Spi-Cgil a Fondazione Di Vittorio e Istituto Tecné, che offre diversi spunti in materia di riforma pensioni, essendo stata svolta su un campione di pensionati con più di 65 anni, è stata commentata anche da Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione nazionale consumatori, in particolare nella conclusione secondo cui più del 90% degli intervistati ritiene di aver perso parte del proprio potere d’acquisto. “È vero! È la pura verità. Tutti i pensionati hanno perso potere d’acquisto, anche quelli che percepiscono una pensione inferiore a 3 volte il trattamento minimo”, ha detto Dona, secondo quanto riportato da agenpress.it. “In questi anni, infatti, i pensionati hanno avuto un’inflazione sempre superiore rispetto a quella ufficiale, talvolta anche doppia, visto che per loro pesano molto di più i prezzi del carrello della spesa e di voci come alimentazione e abitazione, rispetto ad altre divisioni di spesa come le comunicazioni, sempre in deflazione”, ha aggiunto.

I CAMBIAMENTI PER LE RIVALUTAZIONI

Dalla ricerca emerge anche la richiesta di una riforma pensioni che cambi il sistema delle rivalutazioni, non come fatto però dal Governo con la manovra, visto che ci sarà un aumento, per chi ha un assegno tra i 1.500 e i 2.000 euro, che sarà inferiore ai 3 euro l’anno. “Bisognerebbe tornare ad un sistema di rivalutazione delle pensioni per scaglioni, ossia per fasce di importo, anche se magari riviste rispetto allo schema della legge 388/2000, invece di rivalutarle come ora sull’importo complessivo”, ha evidenziato Dona.

