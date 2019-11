RIFORMA PENSIONI/ Rivalutazioni, le richieste dei pensionati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA RICERCA DELLO SPI-CGIL

In vista della manifestazione dei sindacati dei pensionati prevista sabato 16 novembre a Roma, lo Spi-Cgil ha commissionato alla Fondazione Di Vittorio e a Tecné una ricerca i cui risultati sono stati diffusi con il titolo “Sogni e bisogni dei pensionati”. Sono stati quindi intervistati 2.000 italiani pensionati con più di 60 anni su tutto il territorio nazionale. I risultati forniscono indicazioni senz’altro utili in queste settimane in cui si parla di riforma pensioni. Per il 30,6% degli intervistati le tasse che si pagano sulle pensioni sono troppo alte e per il 30,1% la pensione in quanto tale è troppo bassa. Complessivamente, quindi, per oltre il 60% dei pensionati italiani sembra esserci un problema di importo dell’assegno mensile ritenuto non adeguato alle proprie esigenze. Tanto più che il 35,7% dei pensionati dichiara di aiutare economicamente un proprio parente stretto. E c’è anche un 11,2% che ha bisogno del sostegno economico dei parenti.

IL NODO DELLE RIVALUTAZIONI

Da segnalare poi che per il 59,1% degli intervistati, le pensioni negli ultimi anni hanno perso molto del potere di acquisto (abbastanza nel 32,5% dei casi). Un dato importante riguarda le rivalutazioni, oggetto di un intervento del Governo con la manovra. Il 23,1% vorrebbe che fosse al 100% per tutti gli assegni, il 41,4% vorrebbe escludere le pensioni più alte e il 25,1% limitarle a quelle più basse. Dalla ricerca emerge anche che il 14,8% degli intervistati ritira la pensione in contanti, mentre il 38,9% la fa accreditare sul conto postale e il 43,7% su quello bancario.

