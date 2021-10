RIFORMA PENSIONI/ Le risorse sempre più scarse per la manovra (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL PROBLEMA DELLE RISORSE

Il Governo dovrà presto approvare la Legge di bilancio, che conterrà anche misure di riforma pensioni in vista del post-Quota 100. Sarà importante capire quante risorse verranno stanziate per il capitolo previdenza e le ultime indiscrezioni fanno supporre che siano poche, al massimo pari a 2 miliardi di euro. Nell’ultimo Consiglio dei ministri, inoltre, la Lega ha protestato contro il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza avvenuto anche sottraendo risorse al pensionamento dei lavoratori precoci e di chi esegue lavori usuranti. Risorse che diversamente sarebbero potute rimanere utilizzabili per i medesimi fini oppure dirottate su altre voci relative a formule di pensionamento anticipato. Non sembra, insomma, che ci sia in visto un intervento ad ampio raggio, che sarebbe certamente oneroso.

LE PAROLE DI BONURA

In questo senso Giuseppe Bonura, Direttore generale del Patronato Inapi, espressione della Fenapi, la federazione nazionale piccoli imprenditori, ritiene che “gli eventuali provvedimenti ipotizzati dal Governo: Ape sociale, Opzione donna, quota 41 per i lavoratori precoci possono essere di interesse sociale a condizione che perdano la loro caratteristica di sperimentazione e assumano la connotazione di misure strutturali”. Intervistato da pensionipertutti.it, Bonura spiega anche di essere favorevole al principio che sottosta al lavoro della commissione tecnica sui lavori gravosi, ma ritiene necessario “che il beneficio venga esteso anche ai lavoratori autonomi con particolare riferimento agli artigiani e ai coltivatori diretti, dal momento che i due terzi delle imprese italiane sono microimprese dove la forza lavoro è rappresentata dal titolare e al massimo da 2-3 dipendenti”.

