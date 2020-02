RIFORMA PENSIONI/ Le scelte delle casse dei professionisti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE SCELTE DELLE CASSE PREVIDENZIALI

Il Sole 24 Ore ha dedicato uno speciale alle casse previdenziali dei professionisti, evidenziando le misure adottate, al di là di quelle che sono le norme generali di riforma pensioni, per assicurare la sostenibilità dei futuri assegni. I ragionieri “ormai da 15 anni sono passati al contributivo”, come del resto anche i commercialisti, anche se quest’ultimi hanno pensioni che “si mantengono al di sopra dei 3mila euro. Agli iscritti con il contributivo puro, per bilanciare, la Cassa riconosce un versamento aggiuntivo del 3%, di più se si sceglie di andare oltre l’aliquota base (12%). Gli avvocati adottano invece “un sistema ‘retributivo sostenibile’. Dal 2013 la pensione si calcola con la media dei redditi dichiarati in tutta la vita contributiva”.

IL PROBLEMA GENERALE DELLE CASSE

La Cassa dei consulenti del lavoro, che è passata dal 2013 al contributivo, “riversa sui montanti individuali ben il 75% del contributivo integrativo, ossia oltre il 90% di tutta la contribuzione obbligatoria versata”. Per i veterinari, nonostante il calcolo utilizzato per determinare gli assegni sia quello retributivo, ci si basa sulla media dei redditi dichiarati. Un caso particolare è quello relativo ai notai, la cui pensione “è calcolata in modo solidaristico, solo in base all’anzianità di servizio e non ai contributi versati”. Resta un problema generale, indicato da Alberto Oliveti, Presidente dell’Associazione delle Casse di previdenza dei professionisti: le donne guadagnano decisamente meno degli uomini e questo si riflette anche sull’importo delle pensioni. Senza dimenticare la discontinuità contributiva.

